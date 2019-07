La Cremonese ha incassato la firma del centrocampista Francesco Deli, liberatosi dal Foggia dopo le note vicissitudini. Presto arriverà l’annuncio. Intanto, il club grigiorosso ha alzato il pressing per Fabio Ceravolo, in uscita da Parma e obiettivo già dello scorso gennaio. E sta forzando che per il centrocampista Stulac che l’Empoli non ha ancora chiuso.