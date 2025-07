Esclusiva: Cremonese, è fatta per Pezzella. Domani visite

22/07/2025 | 00:56:17

Giuseppe Pezzella lascia l’Empoli per andare alla Cremonese. Confermata la nostra esclusiva dello scorso 16 luglio: dopo avervi anticipato il trasferimento di Grassi alla corte di Nicola L, avevamo aggiunto la trattativa avanzata per Pezzella e Maleh. Il terzino sinistro classe 1997 farà domani le visite con la Cremonese, trasferimento a titolo definitivo. I dialoghi per Maleh, di proprietà del Lecce dopo una parentesi proprio a Empoli, stanno proseguendo con possibilità di arrivare presto alla definizione dell’affare.

Foto: sito Empoli