La Cremonese ha comunicato l’esonero a Marco Baroni, l’ennesima conferma di una stagione difficile e di un lavoro fin qui deludente del nuovo direttore sportivo Bonato. Contatti in corso per il ritorno di Massimo Rastelli, esonerato proprio per ingaggiare Baroni. Non ci sono fin qui conferme su contatti con Walter Zenga.

Fonte: sito Cremonese