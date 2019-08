Esclusiva: Cremonese, anche Deiola dal Cagliari! Gustafson e Valzania ok

Letteralmente scatenata la Cremonese che aspetta la firma di Fabio Ceravolo, che ha preso sia Gustafson dal Torino che Valzania dall’Atalanta. Ora il club grigiorosso ha ormai raggiunto l’accordo con il Cagliari per Alessandro Deiola e non sarà un problema anche l’intesa con il centrocampista classe 1995. Un tris per il centrocampo di una Cremonese sempre più ambiziosa.

Foto: Twitter ufficiale Cagliari