Esclusiva: Cosenza, volata con il Pescara per Asencio. E pressing per Casasola

Il Cosenza vuole battere tre colpi. E’ in dirittura l’accordo con il Genoa per il centrocampista Stephane Omeonga, prosegue il pressing per Tiago Casasola (in uscita dalla lazio) con la disponibilità del diretto interessato e malgrado una forte concorrenza. Per l’attacco il primo obiettivo è Raul Asencio (sempre proprietà Genoa) ma il Pescara non è ancora fuori dai giochi.