Esclusiva: Cosenza show, dopo Bouah anche Petre e Borrelli!

Il Cosenza scatenato. Ieri vi abbiamo anticipato l’arrivo di Bouah, terzino destro dalla Roma. Ma entro 24 ore possono essere chiuse due operazioni per l’attacco: il colpaccio sarebbe Adrian Petre, classe 1998, dalla Steaua Bucarest. Più che sarebbe ormai possiamo dire sarà: prestito oneroso con diritto di riscatto, Petre sarà tra stasera e domani in Italia. Ma non finisce qui, il Cosenza è a un passo da Gennaro Borrelli, attaccante classe 2000 del Pescara.

Foto: sito Cosenza