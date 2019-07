Il Cosenza non si ferma, la strategia è quella di fare un mix che comprenda molti giovani di qualità. La novità di oggi è l’accordo trovato con il Torino per l’esterno offensivo ivoriano Ben Lhassine Kone, classe 2000. Domani l’operazione verrà formalizzata, sempre domani firmerà Broh e con il Sassuolo è in stato avanzato la trattativa per Pierini.

Foto: Twitter Cosenza