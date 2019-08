Un centrocampista in più per il Cosenza. Pochi minuti fa è stato raggiunto l’accordo con il centrocampista svincolato Leandro Greco, classe 1986, ex Verona e nell’ultima stagione a Foggia. Operazione completata, intesa raggiunta, presto Greco si metterà a disposizione di Braglia.

Foto: Twitter ufficiale Foggia