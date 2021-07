Esclusiva: Cosenza, non solo Dionigi. Piace molto Zaffaroni

Il Cosenza si prepara per la Serie B, deve pazientare ancora per qualche giorno ma sta già lavorando come se tutto fosse scontato. Infatti ha ufficializzato G0retti come direttore sportivo, piace Dionigi come allenatore ma occhio alle sorprese. Perché piace parecchio anche Marco Zaffaroni, ex Albinoleffe, che guardacaso è stato ufficializzato dal Chievo prima della decisione di escluderlo dal prossimo campionato e in attesa dell’esito del primo ricorso.

Foto: sito Albinoleffe