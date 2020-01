Esclusiva: Cosenza in arrivo Prezioso dalla Vibonese (via Napoli) e c’è fiducia per Casasola

Il Cosenza ha chiuso un’operazione per il centrocampo. Si tratta di Mario Prezioso, centrocampista classe 1996 attualmente alla Vibonese e di proprietà del Napoli. Nelle prossime prossime ore verrà tutto sistemato. Ma c’è di più: in serata è cresciuta la fiducia per chiudere un colpo importante anche per la difesa, precisamente Casasola. Tra Cosenza e Lazio c’erano già gli accordi.