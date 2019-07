Esclusiva: Cosenza, in arrivo il difensore Monaco dal Perugia

Un nuovo difensore per il Cosenza. E’ praticamente fatta per Salvatore Monaco, che lascia il Perugia dopo un pre-campionato molto difficile, nelle ultime ore è stato al centro della contestazione dei tifosi umbri. Monaco era stato accostato al Catania, addirittura lo avevano visto all’aeroporto siciliano, ma non c’era mai stato un impulso per la chiusura della trattativa. Cosa che invece accadrà con il Cosenza, ormai ai dettagli e sul punto di accogliere un nuovo difensore.