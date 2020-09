Esclusiva: Cosenza, in arrivo Gliozzi per l’attacco

Il Cosenza aveva puntato Ettore Gliozzi oltre una settimana fa, adesso siamo in chiusura. È lui il nuovo attaccante, classe 1995, del club rossoblù dopo la straordinaria impresa salvezza dell’ultima stagione. Ci sono gli accordi con il Monza, è arrivato anche il via libera del diretto interessato, che molto presto sarà in Calabria e si metterà a disposizione del nuovo club.

Foto: logo Cosenza