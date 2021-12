Esclusiva: Cosenza, forte interesse per Tribuzzi

Il Cosenza pensa a una mezza rivoluzione sul mercato di gennaio. Vi abbiamo già detto della trattativa in stato avanzato con la Reggina per l’esterno Daniel Liotti, nelle ultime ore è emerso un forte interesse per Alessio Tribuzzi attualmente a Frosinone. Il trequartista classe 1998 è un obiettivo concreto, al punto che subito dopo Capodanno ci potrebbe essere un contatto decisivo. Tribuzzi piace molto a Occhiuzzi, a Frosinone ha avuto il suo spazio ma in Calabria ne avrebbe ancora di più.

FOTO: Sito Frosinone