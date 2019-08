Esclusiva: Cosenza, è fatta per Schiavi e Baez. In arrivo anche Carretta

Il Cosenza è molto attivo sul mercato. Nelle ultimissime sono stati raggiunti tutti gli accordi per il ritorno di Jaime Baez: l’esterno uruguaiano lascerà la Fiorentina e riabbraccerà il club calabrese dopo l’esperienza in prestito della passata stagione. Operazione chiusa anche per Raffaele Schiavi, che aveva ancora un anno di contratto con la Salernitana e ora andrà a rinforzare il reparto difensivo del Cosenza. In arrivo anche Mirko Carretta: solo conferme rispetto a quanto già riferito in esclusiva nella giornata di ieri, il club calabrese ha programmato le visite mediche per lunedì.