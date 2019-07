Esclusiva: Cosenza, è fatta per il ritorno di Sciaudone

Daniele Sciaudone torna a Cosenza. Il centrocampista classe ’88, dopo l’esperienza in prestito al club calabrese nella seconda metà della scorsa stagione, aveva fatto ritorno al Novara. Ora la nuova avventura: il Cosenza nelle ultimissime ore ha raggiunto tutti gli accordi e presto riabbraccerà Sciaudone, un importante rinforzo per il centrocampo in vista della nuova annata.