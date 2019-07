Esclusiva: Cornelius-Parma, affare in dirittura. Su Kulusevski e Pezzella…

L’Atalanta prende Malinovskyi e libera Cornelius. Come già anticipato, la trattativa con il Parma è in dirittura, si stanno limando gli ultimi dettagli per lo scambio dei documenti in modo da permettere a Cornelius di raggiungere subito D’Aversa in ritiro. Operazione da circa 6,5 milioni più bonus, pressing alto anche per il centrocampista Kulusevski per battere la concorrenza di altri due club, Cagliari compreso. E molto presto si entrerà nel vivo per perfezionare l’arrivo del terzino sinistro Pezzella dall’Udinese. Con l’Atalanta resta aperta l’operazione Barrow quando il club di Percassi prenderà un altro attaccante.

Foto: zimbio