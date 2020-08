Esclusiva: Corazza, c’è l’Alessandria. Il Perugia su Sounas e propone Di Chiara

L’attaccante Corazza lascerà la Reggina: fino a qualche giorno fa era in vantaggio il Palermo, nelle ultime ore proposta importante dell’Alessandria. E domani incontro con il Perugia che potrebbe chiedere Corazza, ma anche Sounas (che per la Reggina è comunque una pedina importante), ai granata piace molto l’estero sinistro Di Chiara. L’appuntamento tra Bologna e Reggina per Falcinelli sarà solo telefonico e si proverà a mettere in piedi l’operazione, ma senza obbligo di riscatto in caso di promozione degli amaranto.

Foto: Youtube Reggina