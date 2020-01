Francesco Corapi sta per lasciare il Trapani. Sul centrocampista classe 1985 il Bari, per molti a un passo, resta assolutamente freddo. Laribi (in arrivo) e Ninkovic restano le priorità del club pugliese. Nelle ultimissime ore per Corapi va registrato il forte interesse del Catanzaro, la squadra della sua città, che potrebbe chiudere presto.