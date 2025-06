Esclusiva: Como, fari accesi sul difensore centrale Carl Starfelt

26/06/2025 | 15:08:22

Il Como non si ferma a Thiaw, vuole prendere due difensori centrali. E c’è una nuova pista a sorpresa, trattativa già bene avviata per Carl Starfelt, svedese classe 1995 in forza al Celta Vigo e che ha ancora due anni di contratto con il suo attuale club. Valutazione in doppia cifra, il Como ha acceso i fari e sta lavorando intensamente per chiudere l’operazione.

FOTO: instagram como