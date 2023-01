Esclusiva: Como, è Romagna la prima scelta per la difesa

Il Como cerca un difensore importante e si è mosso per arrivare a una soluzione. La prima scelta è Filippo Romagna, classe 1997, di proprietà del Sassuolo e con un contratto in scadenza nel 2024. Il Como ha avviato contatti e spera di arrivare a un accordo. Se non dovesse riuscirci, andrebbe su altri obiettivi, ma ora i riflettori sono su Romagna.

Foto: twitter Sassuolo