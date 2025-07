Esclusiva: Como, dialoghi con Perin. Proposto Trapp

22/07/2025 | 14:23:07

Il Como sta definendo l’operazione Ramon con il Real Madrid, ma nel frattempo sta facendo alcune riflessioni per un portiere. È stato proposto Mattia Perin, in uscita dalla Juventus, che però vuole garanzie per una maglia da titolare e questo è un passaggio fondamentale, siamo fermi alle valutazioni ma la partita è aperta. Proposto anche Kevin Trapp, tedesco classe 1990 di proprietà dell’Eintrach, un profilo di esperienza: il Como sta riflettendo.

Foto: Instagram Perin