La Triestina vuole consegnare a Gautieri una squadra molto competitiva per il prossimo campionato di Serie C. Negli ultimi minuti è stato raggiunto l’accordo con il centrocampista Giuseppe Rizzo, classe 1991, ex Pescara, Perugia e Catania. Rizzo era svincolato, ha scelto la Triestina, contratto biennale.

Foto: logo Triestina