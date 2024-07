Esclusiva: colpo Reggina, c’è l’accordo con Ragusa

La Reggina si appresta a chiudere un colpo molto importante per la Serie D. Ci sono gli accordi per il ritorno in amaranto di Antonino Ragusa, esterno offensivo classe 1990, reduce da un anno e mezzo con il Messina. È in arrivo la firma, battuta la concorrenza del Siracusa. Alle spalle Ragusa ha diverse esperienze in Serie A, ma è già stato protagonista con la Reggina oltre dieci anni fa. Ragusa è un lusso per la categoria e conferma le ambizioni del club che ha già ufficializzato Laaribi e Barranco.

Foto: Logo Reggina