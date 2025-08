Esclusiva: colpo Reggina, c’è la firma di Adriano Montalto

05/08/2025 | 18:16:53

A volte ritornano. È il caso di Adriano Montalto, attaccante classe 1998, che ha deciso di tornare alla Reggina dopo l’esperienza di diversi anni fa. Accostato a diversi club di Serie C, serviva la firma per legittimare il suo trasferimento in amaranto e per respingere qualsiasi tipo di spiffero. Poco fa il nero su bianco, Montalto torna alla Reggina: contratto fino al prossimo giugno.

Foto: Instagram Montalto