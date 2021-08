Il Palermo sta per chiudere un colpo importante per il centrocampo. Affare ormai ai dettagli e quindi in dirittura d’arrivo per Jacopo Dall’Oglio, classe 1992, ex Brescia e attualmente in forza al Catania. Il Palermo ha stretto i contatti nelle ultimissime ore e si prepara a chiudere l’operazione.

Foto: Instagram Dall’Oglio