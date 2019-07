Esclusiva: colpo Gallipoli, è fatta per Stefano Salvi

Il Gallipoli si appresta a piazzare un importantissimo colpo, è praticamente fatta per l’arrivo di Stefano Salvi. Il centrocampista romano, classe 1987 svincolatosi dopo l’ultima esperienza a Vicenza, è pronto a tornare in Salento dove ha già giocato in passato con la maglia del Lecce. Presto Salvi sarà a disposizione di Andrea Salvadore. Il Gallipoli si candida ad essere una delle principali favorite nel prossimo campionato di Eccellenza.

Foto: Vicenza sito ufficiale