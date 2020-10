Il Cosenza sta per chiudere un bel colpo per la fascia destra. Accordo in dirittura con la Roma per il terzino destro Devid Eugene Bouah, classe 2001. Stiamo parlando di un ragazzo di grande talento, il Cosenza ha anticipato almeno tre squadre di B che avrebbero voluto chiudere l’operazione.

Foto: logo Cosenza