Esclusiva: colpo Bisceglie, preso l’uruguaiano Carrera. Contratto biennale

Colpo in entrata del Bisceglie. Il club pugliese si assicura le prestazioni di Santiago Carrera, elegante e possente difensore uruguaiano che arriva dal Defensor Sporting. Affare completato, il classe ’94 – ex River Plate e corteggiato in passato da diverse squadre di Serie A – sbarcherà domenica in Italia per firmare il contatto di due anni con il club pugliese. Un’altra grande operazione del presidente Nicola Canonico, resa possibile dal lavoro dell’intermediario Roberto Giacometti.

Foto: soyquemero.com.ar