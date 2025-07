Esclusiva: colpo Altamura, in arrivo il 2006 Esposito (ex Napoli)

17/07/2025 | 13:59:01

Colpo in prospettiva del Team Altamura. Nelle ultime ore è stata raggiunta l’intesa con Mattia Esposito, difensore centrale classe 2006, reduce da ottime stagioni con le giovanili del Napoli. Al punto che Antonio Conte ne aveva apprezzato le doti portandolo anche nel gruppo della prima squadra (è andato in panchina contro il Milan al “Maradona”). Ma poi non sono arrivati gli accordi sul rinnovo del contratto in scadenza, Esposito ha valutato proposte anche da altri club di Serie A, ma alla fine ha scelto il Team Altamura anche per la possibilità di lavorare con Mangia, un allenatore che con i giovani ha sempre fatto bene. Accordo biennale con eventuale opzione, un’intuizione del direttore sportivo Matteo Lauriola e una nuova opportunità per Esposito.