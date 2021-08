L’Alessandria sta per chiudere un importante colpo per l’attacco, trattativa ormai in dirittura d’arrivo con la Lazio per Simone Palombi, classe 1996 nell’ultima stagione a Pisa e con altri trascorsi in Serie B. L’Alessandria cercava proprio una pedina con queste caratteristiche e ha compiuto passi praticamente decisivi per assicurare Palombi all’allenatore Longo.

