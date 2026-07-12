Esclusiva: Colley lascia lo Young Boys, trattativa in chiusura con il Konyaspor

12/07/2026 | 12:15:06

Ebrima Colley, esterno offensivo gambiano classe 2000, si appresta a lasciare lo Young Boys. C’è una trattativa in stato avanzato che porterà Colley (assistito dall’agente Luigi Sorrentino) in Turchia, il Konyaspor ha raggiunto ormai tutti gli accordi. Prestito oneroso di 200mila euro con obbligo di riscatto a condizioni abbastanza semplici. Già in giornata è prevista la svolta. Colley ha avuto una lunga militanza in Italia con l’Atalanta, con parentesi tra Spezia e Verona, ha completato tre stagioni a Berna, adesso è in arrivo una nuova opportunità chiamata Konyaspor.

Foto: instagram Colley