Esclusiva: Colley dall’Atalanta alla Samp, domani incontro per chiudere

Ebrima Colley viaggia spedito verso la Samp. Il club blucerchiato, come raccontato nelle scorse ore, ha mosso passi importanti per l’esterno offensivo gambiano classe 2000 dell’Atalanta, un profilo di grande talento. Operazione impostata sulla base di un prestito con diritto di riscatto, domani ci sarà un incontro tra i due club per chiudere l’affare.