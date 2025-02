Esclusiva: clamoroso, Danso non ha passato le visite con la Juve! Su Kelly…

La Juventus ha un accordo con il Newcastle per il difensore centrale Kelly, ma il via libera per le visite arriverà – come spiegato con un tweet nella notte – soltanto quando verranno raggiunti gli accordi completi sulle modalità di pagamento. E nessun volo è stato autorizzato oppure organizzato fino qui per lo stesso Kelly.



Ma nelle ultime ore è emerso un clamoroso retroscena: la Juventus aveva raggiunto un accordo con il Lens per Kevin Danso, ora atteso dal Tottenham, ma Il classe 1998 non ha superato le visite che ha svolto con il club bianconero in una località segreta. E la Juventus ha dovuto rinunciare, esattamente come aveva fatto la Roma la scorsa estate negli ultimi giorni di mercato, una decisione che aveva provocato la reazione sia del Lens che del diretto interessato. Ma con la Juventus è accaduta la stessa cosa, altrimenti Danso sarebbe diventato un nuovo difensore bianconero. Foto: Instagram Danso