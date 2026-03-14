Esclusiva: clamoroso Cesena, il nuovo allenatore sarà Ashley Cole

14/03/2026 | 18:54:34

Il Cesena ha esonerato Mignani e ha deciso clamorosamente di puntare su Ashley Cole per la panchina. Una notizia clamorosa che vi avevamo dato con un tweet delle 18,51, inserendo proprio Cole nella lista del club romagnolo, nome mai accostato al Cesena. Ci sono conferme di ogni tipo, Cole è già in Romagna, pronto per la sua vera prima esperienza su una panchina dopo essere stato vice nell’Under 21 inglese. In Italia c’era già stato da calciatore con la Roma dopo un passato prestigioso in Premier con Arsenal e Chelsea.

