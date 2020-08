Esclusiva: clamorosa Reggina, aumenta la fiducia per Rami!

Sempre più clamorosa, la Reggina sul mercato. Vi avevamo anticipato il forte interesse per Adil Rami: bene, il difensore francese, classe 1985, è sul punto di accettare la proposta biennale del presidente Gallo. La fiducia è aumentata nelle ultimissime ore, il via libera definitiva potrebbe arrivare nel primo pomeriggio. Svincolatosi dopo le esperienze con Fenerbahce e Sochi, per Rami si tratterebbe (ormai possiamo quasi dire si tratterà) del ritorno in Italia dopo l’avventura con il Milan. E sarebbe un colpo di straordinaria importanza per un club che non nasconde le ambizioni per il prossimo campionato di Serie B. La Reggina è in dirittura d’arrivo anche per il difensore Del Prato, in prestito dall’Atalanta, manca solo l’annuncio per l’attaccante Charpentier, via Genoa. Definite due uscite: il centrocampista Zibert al Mantova e l’attaccante Baclet al Potenza.

Foto: twitter Fenerbahce