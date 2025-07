Esclusiva: Cissè prolunga con il Verona e va in prestito al Catanzaro

30/07/2025 | 17:44:52

Bel colpo del Catanzaro che nelle prossime ore avrà il via libera dal Verona per il centrocampista offensivo Alphadjo Cissè, classe 2006. Il talentuoso ragazzo, che può ricoprire più ruoli, prima prolungherà il contratto con l’Hellas, ma ci sono già gli accordi per il prestito a Catanzaro. Un’importante opportunità per mettere in evidenza il suo talento.

FOTO: Sito Verona