Vlad Chiriches si sta avvicinando sempre più al Sassuolo. Il Napoli ha dato il via libera, lo stesso difensore centrale ha aperto completamente al club emiliano, una soluzione che De Zerbi gradisce. Intanto, il Napoli può decidere di dare il via libera alla Fiorentina per Tonelli anche in prestito con diritto di riscatto.

Foto: Twitter Napoli