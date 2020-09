Esclusiva: Chievo, è fatta per Illanes dalla Fiorentina

Affare fatto: Julian Illanes, argentino ventitreenne, sarà il nuovo difensore centrale del Chievo. Dopo quanto vi avevamo anticipato, in giornata arriveranno le firme con il via libera della Fiorentina per il prestito. E il Chievo si assicura un ragazzo molto ben strutturato fisicamente e che nell’ultima stagione aveva maturato un’esperienza ad Avellino.

Foto: instagram personale Illanes