Esclusiva: Chiesa, tracce di Inter per la prossima estate

La Fiorentina sta conducendo una grande campagna acquisti, per il presente e per il futuro. Ma bisogna tenere sempre conto che non verrà trattenuto Federico Chiesa controvoglia, come ha fatto intuire anche il presidente Commisso. L’Inter è pronta, ovviamente per la prossima estate, anche recentemente ci sono stati contatti tra le parti: il profilo piace da sempre ad Antonio Conte, i rapporti tra le società son ottimi e molto presto si potrà entrare nel vivo. Ma per Chiesa all’Inter ci sono tracce già in queste ore, ovviamente ci sarà tempo per approfondire.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina