Il Genoa ripartirà da Andreazzoli in panchina, poi penserà al mercato. Un nome che piace è quello del centrocampista Raman Chibsah, fresco di retrocessione con il Frosinone. Non è scontato che decida di restare in serie B, ha ancora due anni di contratto, l’opzione Genoa potrebbe essere presto qualcosa in più di un’idea.