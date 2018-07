Esclusiva: Chelsea, contatti vivi con la Juve per Rugani e Higuain. Ma anche…

E ora il grande mercato del Chelsea, con tante novità in arrivo. Alcune cose ve le abbiamo anticipate, per esempio la trattativa con la Juve per Daniele Rugani e i sondaggi forti con Nicolas, fratello manager di Higuain. Ma prima Sarri vorrà parlare con Morata, un attaccante che stima molto. Per Rugani il Chelsea si è arrampicato oltre i 40 milioni (di sterline, specifichiamo), offrendo un contratto quinquennale al difensore da 4,5 milioni (di euro) a stagione. Per quanto riguarda il Pipita una cosa è sicura: la Juve è molto meno convinta di realizzare uno scambio con Morata, l’arrivo di Cristiano Ronaldo ha cambiato il mondo bianconero. Il Chelsea è entrato in lizza da settimane per Alisson (concorrenza Real e Liverpool) e viaggia in settima marcia, vuole memorizzare l’ultima decisione di Manolas, per il centrocampo piace Vecino e ancora di più Golovin, ma facciamo attenzione. A cosa? Alle posizioni dei vari Courtois, Kantè, Hazard e Willian, non certo gli ultimi della compagnia. Il mercato del Chelsea ha i motori accesi, con il timbro di Maurizio Sarri.

Foto: Twitter Juventus