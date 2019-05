Esclusiva: Cesena, avanza Calabro per la panchina

Dopo la promozione in serie C, il Cesena sta pensando al nuovo allenatore. Già da qualche giorno la posizione di Angeloni – tecnico della promozione – è instabile, nel senso che la volontà è quella di cambiare. Nelle ultime ore sono salite le quotazioni di Antonio Calabro, ancora sotto contratto con la Viterbese: è lui oggi il candidato per la panchina romagnola.