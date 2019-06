Esclusiva: Cerignola-Giacomarro, salta l’accordo. Ora Capuano…

E’ saltato l’accordo che avrebbe dovuto portare Domenico Giacomarro sulla panchina del Cerignola. Non c’è intesa sull’aspetto economico, ora Giacomarro dovrebbe restare al Piceno (che aveva preavvertito Pochesci per l’eventuale sostituzione). Ora a Cerignola può andare Eziolino Capuano, già contattato, in vantaggio su Pasquale Catalano in uscita dal Parma. Su Catalano c’era il Monopoli, ma la trattativa si è fermata. E il Monopoli valuta, tra gli altri, anche il profilo di Oberdan Biagioni.