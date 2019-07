Esclusiva: c’è la fila per Gervinho. E a Conte piace sempre molto!

Lo scorso 3 giugno, chiedemmo al direttore sportivo Daniele Faggiano “ma è vero che Gervinho piace molto ad Antonio Conte?”. Eravamo in diretta su Sportitalia ci guardò e sorridendo rispose: “Sì, è vero, la apprezza molto”. Quella sera scrivemmo che ci sarebbe stato tempo per impostare una trattativa, la situazione ora è in chiara evoluzione. Gervinho è reduce da una stagione eccellente: 11 gol e 4 assist. Arrivato la scorsa estate a parametro zero, c’è la fila per lui: sondaggi importanti di Fenerbahce e Galatasaray, anche Lille e Monaco sono alla finestra e vorrebbero fare una proposta. Il Parma non intenderebbe perderlo, ma sa che le opportunità di mercato vanno sempre considerate, intanto sta per perfezionare l’arrivo di Karamoh (a conferma degli eccellenti rapporti con l’Inter) che avrebbe preso a prescindere dalla vicenda Gervinho. L’ivoriano ha altri due anni di contratto, in Italia piace alla Fiorentina. E, ripetiamo, soprattutto a Conte per la sua velocità, per la capacità di rompere gli schemi e di spaccare le partite. Sarebbe un’arma in più all’interno di una stagione che per l’Inter deve essere di grande competitività. Nei prossimi giorni ne sapremo di più.

Foto: twitter ufficiale Parma