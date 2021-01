Esclusiva: Cavion tra la Salernitana a zero e il Brescia che ci prova

Michele Cavion è in scadenza di contratto con l’Ascoli e ha un accordo di massima con la Salernitana a parametro zero a partire dalla prossima stagione. Adesso si tratta di capire se i club interessati, in modo particolare il Brescia, riusciranno a capovolgere una situazione che per l’estate è già stata battezzata.

Saranno ore calde, le ultime di calciomercato, anche per il centrocampista classe 1994.

Foto: Sito Ascoli