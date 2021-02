Esclusiva: Cavion-Salernitana a parametro zero, base di intesa triennale

Ve lo avevamo anticipato domenica scorsa, ora siamo ormai al traguardo: Michele Cavion alla Salernitana a parametro zero. Un’operazione per la prossima estate ma ormai completata in queste ore: il centrocampista classe 1994 completerà la stagione ad Ascoli, dal prossimo luglio indosserà la maglia granata.

C’è una base di intesa triennale, operazione importante per un club che sta già lavorando per il futuro e che nelle ultime ore ha chiuso anche un’operazione per l’attacco a parametro zero, ingaggiando il norvegese classe 1997 Julian Kristoffersen. Domenica scorsa, in relazione a Cavion, avevamo parlato di un tentativo Brescia per evitare che il centrocampista andasse via a zero, ma la Salernitana aveva ormai messo la freccia. E in queste ore ha raggiunto una base di intesa.

Foto: Sito Ascoli