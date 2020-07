Esclusiva: Catanzaro, pole Calabro per la panchina. Ma intanto incontro con Raffaele

Antonio Calabro resta in pole per la panchina del Catanzaro. Aspettando la firma, imminente, del nuovo direttore generale Foresti, il club giallorosso ora confida nel fatto che Calabro possa liberarsi dalla Viterbese (contratto fino al 2021). Intanto, proprio in questi minuti il Catanzaro sta incontrando Raffaele, attualmente a Potenza: è il profilo che avevamo indicato la settimana scorsa, tuttavia è un modo per cautelarsi, gli scenari sono cambiati. E in pole resta Calabro.

FOTO: