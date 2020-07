Esclusiva: Catanzaro, pole Calabro, ma prima deve liberarsi dalla Viterbese

Due sere fa vi avevamo anticipato l’imminente arrivo di Diego Foresti come direttore generale del Catanzaro. Tutto confermato, imminente la firma sul contratto biennale. Capitolo allenatore: in discesa le quotazioni di Raffaele, in pole c’è Antonio Calabro. E’ lui il grande favorito dopo la negativa gestione Auteri, ma prima deve liberarsi dalla Viterbese. E ci sono concrete possibilità che la situazione si sblocchi presto.