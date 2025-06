Esclusiva: Catanzaro, piace Abate per la panchina

09/06/2025 | 20:34:08

Il Catanzaro si congederà da Fabio Caserta, malgrado un contratto in scadenza tra poco più di un anno. Il club calabrese sta valutando diversi profili per rinnovare le ambizioni nel prossimo torneo di Serie B, un profilo che piace molto è quello di Ignazio Abate. Non è ancora una decisione definitiva, ma Abate è un nome importante nella lista del Catanzaro.

Foto: sito Ternana