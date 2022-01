Esclusiva: Catanzaro, martedì arriva Sounas. E domani incontro con Iemmello

Il Catanzaro è sempre molto attivo sul mercato. Raggiunto l’accordo totale con il Perugia per il centrocampista Dimitros Sounas, ex Reggina, al punto che martedì il nuovo acquisto sarà già in città per metterà a disposizione di Vivarini.

Ma occhio a Pietro Iemmello, in uscita da Frosinone: come già anticipato, l’attaccante è finito a sorpresa nel mirino del Catanzaro, al punto che domattina sarà nella sua città natale per incontrare i dirigenti giallorossi.

Oggi c’è stato un nuovo vertice con l’Avellino che ha offerto un ingaggio di circa 200 mila euro, tanti soldi per la Serie C. Ma Iemmello per scendere di categoria metterebbe sempre il Catanzaro in cima alla lista, a costo di guadagnare qualcosa in meno: ecco perché il summit di domani potrebbe essere decisivo.

Foto: Instagram personale